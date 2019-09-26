Baf'ta 3 araç kundaklandı

Baf’ın merkezinde Ay.Elenis sokaktaki apartmanın park yerinde bulunan üç aracın kundaklama sonucu zarar gördüğü belirtildi.

Politis gazetesi, Baf’ın merkezinde dün sabah duyulan patlama sesinin ardından bahse konu apartmanın park yerinde yangın çıktığını yazdı.

Yangından çıkan dumanların apartman sakinlerinin panik olmasına yol açtığını yazan gazete, polisin, geçen yıl yine aynı yerde kundaklama olayının yaşanması nedeniyle, kundaklama üzerinde durduğunu belirtti.

Gazete, kundaklama sonucu zarar gören araçların, Baf sakini iki Yunana ait olduğunu yazdı.

Habere göre yangın, apartmanın ilk katının da zarar görmesine neden oldu.