Baf'ta 300 kilodan fazla hellim ele geçirildi

Baf’ta, 57 yaşındaki bir şahsın aracında, KKTC’den geldiği iddia edilen 300 kilodan fazla hellimin tespit edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi 57 yaşındaki şahsın aracında gümrüksüz sigara da tespit edildiğini yazdı.

Habere göre Baf Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mihalis Nikolau yaptığı açıklamada, polise gelen bilgiler doğrultusunda 57 yaşındaki şahsın aracında arama yaptıklarını söyledi.

Nikolau, 57 yaşındaki şahsın, kontrol için durdurulan aracında, 315 kilo peynir ürünü ve gerekli ibareleri taşımadığı için gümrüksüz olduğu belirlenen bir karton sigara tespit ettiklerini ifade etti.

İlgili makamların, peynir ürünlerinin KKTC’den olan “yasa dışı alış verişi” teşkil ettiğine inandığını belirten gazete, 57 yaşındaki şahsın gümrüksüz sigara için 150 Euro para cezasına çaptırıldığını, peynir ürünlerinin menşesine ilişkin araştırmanın ise devam ettiğini yazdı.