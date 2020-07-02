Baf'ta elektrikli otobüsler faaliyete girecek

Baf Belediyesinin, elektrikle çalışan ilk otobüs ile bunun şarj istasyonunu dün teslim aldığı haber verildi.

Aracın 260 bin Euro’ya mal olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bunun 22 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ve ilk deneme sürüşlerinin hemen başlayacağını kaydetti.

Aracın, şehrin kültürel ve tarihi anıtlarının tanıtılması için planlanan “özel yeşil rotalar” üzerinde dolaşacağını belirten gazete, otobüsün halk ve turistler için bedava olacağını ekledi.