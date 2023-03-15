Baf’ın “Stavrokonno” köyü bir ailenin egemenliğinde iddiası

Baf’ın “Stavrokonno” (Aydoğan) köyünde yaşayan bir ailenin köyde kendi egemenliğini kurduğu, söz konusu ailenin köydeki Kıbrıs Türk taşınmazları konusundaki eylemlerinin de bazı yöneticiler tarafından desteklendiği iddia edildi.

Haravgi gazetesi, Baf’ın “Stavrokono” köyünde ikamet eden bir ailenin köyde istedikleri gibi davrandıklarını ve köy sakinlerinin şikayetlerinin dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde gündeme getirildiğini yazdı.

Söz konusu ailenin üyelerinin köyde bazı taşınmazlara ve kiliseye zarar verdiklerini, Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi’nin göz yumması sonrasında da 80 yaşındaki bir şahsın evine giden yolu taşlarla kapattıklarını iddia eden gazete, ailenin bu ve buna benzer eylemlerine yerel yönetimler ve Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi tarafından göz yumulduğunu öne sürdü.

Haberde, bu şikayetlerin dile getirilmesi sonrasında Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin, bir polis ve Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi çalışanı hakkında idari soruşturma başlatılması kararı aldığı vurgulandı.