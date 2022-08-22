Baf’ta yangın çıktı... Bir ev tahliye edildi

Güney Kıbrıs’ta, Baf bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangın, henüz kontrol altına alınamadı. Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki bir ev tahliye edildi.

Güneydeki internet haber sitelerindeki haberlere göre, İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, Pelathousa ile Polis Chrysochous arasında saat 13.42’de başlayan yangında kuru otlar ve bitki örtüsü yanıyor. Yangın, rüzgar nedeniyle yayılıyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Yangına, çok sayıda itfaiye aracı yanında yedi hava aracı müdahale ediyor.