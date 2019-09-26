Banka kasasından tabanca ve mermi çıktı



Fileleftheros gazetesi, Limasol polisinin, yaklaşık 4 yıl önce hayatını kaybeden 83 yaşındaki kişiye ait banka kasasında, Beretta marka bir adet tabanca ile belli sayıda mermi tespit ettiğini yazdı.

Gazete hayatını kaybeden 83 yaşındaki kişinin yakınlarının ve mirasçılarının, Gelir Vergisi çalışanları ile birlikte, miras konusunu çözümlemek ve kasa içerisinde bulunanları almak için gittiği Limasol’daki banka şubesinde sürprizle karşılaştıklarını belirtti.

Kasadan tabanca ve belli miktarda tabanca çıkması neticesinde banka idaresinin, polise haber verdiğini belirten gazete polisin, mahkeme emriyle, bankaya giderek kasayı incelediğini ve balistik inceleme için tabanca ve mermilere el koyduğunu yazdı.