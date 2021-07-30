Barış Gücünün görev süresinin uzatılması Rum basınında

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresini 6 ay daha uzatan kararını dün oybirliğiyle kabul etmesi bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “Kıbrıs İçin Güvenlik Konseyi’nde ABD-İngiltere Anlaşmazlığı… UNFICYP Kararı, İngilizlerin Eklemeleri Olmadan Onaylandı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin dün gerçekleştirdiği toplantısında, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyonu’nun görev süresini 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatan 2587 sayılı kararını oybirliğiyle kabul ettiğini yazdı.

Kararın onaylanması için, İngilizlerin ortaya koyduğu eklemelerin geri çekilmesi adına büyük bir diplomatik mücadele verilmesi gerektiğini kaydeden gazeteye göre, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İngilizlerin metne yaptıkları eklemelerin kabul edilmemesinin, ABD ve diğer ülkelerin desteğiyle olduğunu söyledi.

Nikos Hristodulidis’in dün ABD ile İngiltere arasında BM Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıs için gerçekleşen anlaşmazlığa değindiğini yazan gazete, Hristodulidis’in buna paralel olarak, aralarında Rusya ve Fransa’nın da bulunduğu bir dizi devletin güçlü desteğine değindiğini iletti.

Gazeteye göre, RİK 3’e yaptığı açıklamada, Londra ile Washington’un çoğu zaman aynı fikirde olduklarını belirten Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti açısından hiçbir şeyin kesin olmadığını ve çabaların sürekli olduğunu” ifade etti.

UNFICYP’le ilgili karar taslağındaki değişiklikler konusunda ise Hristodulidis, İngilizlerin eklemelerinin “yapıcı bir belirsizlik meydana getirdiğini ve bilindik yaklaşımlarını sürdürmesi konusunda Türk tarafını cesaretlendirdiğini” iddia etti.

“Hedeflenen şeyin, çözüm şeklinin değişmeyeceğine dair net bir mesaj verilmesi olduğunu” vurgulayan Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili imkansız bir şeyin başarılamayacağını ve BM Güvenlik Konseyi’nin de verdiği net mesajın bu olduğunu” ileri sürdü.

Bununla birlikte, çabanın sona ermediğini, sürdüğünü ve güçlendiğini dile getiren Hristodulidis, net olan iki hedeflerinden bahsederek bunların “oldubittilerin engellenmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu” ifade etti.

Kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştiği iddia edilen meydan okumalara tepki olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasadis’in açıkladığı tek taraflı önlemler konusunda ise Hristodulidis, bu konunun bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını sözlerine ekledi.

DENDİAS

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da açıklamasında, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki yakın işbirliğine değinerek, “kapalı bölge Maraş’taki Türk faaliyetlerinin kınanması hedefinin, gerek BM, gerek de AB çerçevesinde başarıldığını” öne sürdü.



ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Fransa ve İrlanda gibi ülkelerin Türk açıklamalarını kesin bir şekilde kınamalarının önemli olduğunu savunan Dendias “Türkiye’nin kural dışı tutumunu sürdürmesi halinde, bunun sonuçları olacağının açıklığa kavuşturulduğunu” öne sürdü.RUM DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASIGazeteye göre, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, UNFICYP’in görev süresinin oybirliğiyle uzatılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi’nin, kararın gerekçeli hükümleri ve önsözündeki açık ifadelerle, Kıbrıs ve Kıbrıs sorununun çözüm temeline ilişkin tüm ilgili kararları yeniden teyit etmesinin önemli olduğunu savundu.Açıklamada kısaca şu ifadeler yer aldı:“2587 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyi’nin mevcut durumun devam eden ihlallerine ilişkin ciddi endişesini ifade ediyor. Bu durum ise Tük Ordusunun sorumluluğuna atıfta bulunuyor ve UNFICYP’in ara bölge içerisindeki sorumluluğuna saygı duyulmasını salık veriyor. Bahse konu karar, Strovilya’daki (Akyar) mevcut durumun 2000 yılından önce olduğu gibi rehabilite edilmesi için, BM Güvenlik Konseyi’nin Türk Ordusuna yönelik çağrısını yineliyor aynı zamanda Barış Gücü’nün dolaşım serbestliğine saygı duyulması gerektiğini yineliyor.”Fileleftheros gazetesi ise haberi, “Yan Etkilerden Temizlenmiş- Kıbrıs Diplomasisi İki Haftada İngiliz Planlarını Başarılı Bir Şekilde Göğüslemeyi Başardı- Kıbrıs Sorunu ve Çözüm Şekliyle İlgili İfadeler- UNFICYP’in Varlığının Yeri Doldurulamaz- Lefkoşa Memnun- Dışişleri Bakanlığı UNFICYP’in Görev Süresinin Oybirliğiyle Uzatılmasını Memnuniyetle Karşılıyor” başlıklarıyla verdi. Haberde, Rum tarafının New York’taki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Andreas Hacıhrisanthu’nun açıklaması da yer aldı.2587 sayılı kararın kabul edilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Hacıhrisanthu, Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması ve yaptıkları çalışmadan ötürü, hükümet adına BM Güvenlik Konseyi’ne teşekkür etti.UNFICYP’in görev süresinin sorunsuz bir şekilde uzatılmasından ötürü, BM Genel Sekreteri, BM Genel Sekreterliği ve Barış Gücü’ne katkıda bulunan diğer tüm ülkelere de teşekkür eden Hacıhrisanthu, “Hükümetin, mevcut durum devam ettiği ve ülkenin 3’te biri işgal altında olduğu sürece, UNFICYP’in varlığını yeri doldurulamaz olarak addettiğini” söyledi.Bunun barış ve istikrar açısından ciddi bir tehdit teşkil eden bir durum olduğunu iddia eden Hacıhrisanthu “Maraş’ta BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlaline tanık olduklarını ve buradaki gelişmelerin UNFIYCP’in toprak üzerinde karşı karşıya kaldığı meydan okumaları gösterdiğini” öne sürdü.“UNFICYP’in Maraş’ta özgür dolaşımı konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını” da dile getiren Hacıhrisanthu “Bunun, devam eden bu ciddi durumun gözetimini kolaylaştıracağını” öne sürdü.Hacıhrisanthu, “Kıbrıs barış sürecinde arzu ettikleri ve siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon olan çözüm şeklinin BM Güvenlik Konseyi tarafından bir kez daha onaylanmasının önemine” de işaret etti. Hacıhrisanthu “Müzakerelerin bu temelde yeniden başlamasına hazır olduklarını aynı zamanda iki kesimli iki toplumlu federasyonun, dış müdahaleler olmadan, yeniden birleşmiş bağımsız bir Kıbrıs’ta tüm Kıbrıslıların endişelerine yanıt verebileceğinden emin olduklarını” iddialarında bulundu.Konuyla ilgili haberler, Haravgi’de “Mevcut Durum Sürdürülebilir Değil- İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Temelinde Çözüm- BM Güvenlik Konseyi: Toprak Üzerindeki Durum Statik Değil- Esneklik ve Uzlaşı Ruhunda Müzakereler- Tek Egemenlik, Tek Vatandaşlık ve Tek Uluslararası Temsiliyete Sahip Bir Devletle İlgili Açık İfadeler- Dışişleri Bakanlığı UNFICYP’in Görev Süresinin Oybirliğiyle Uzatılmasından Memnun”; Politis’te ise “UNFICYP Kararı Çözüm Şekliyle İlgili Eklemeler Olmadan Oybirliğiyle Kabul Edildi” başlıklarıyla yer aldı.