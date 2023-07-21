Barış Harekatı’nın yıldönümü sebebiyle Güney Kıbrıs’ta kınama ve anma etkinlikleri gerçekleştirildi

20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü sebebiyle dün Güney Kıbrıs’ta anma ve kınama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Barış Harekatı’nın 49’uncu yıldönümü sebebiyle Güney Kıbrıs’ta çeşitli anma ve kınama etkinlikleri gerçekleştirildiğini, en önemli törenin ise “Timbo Tis Makedonittisas” mezarlığında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldığını yazdılar.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis törende yaptığı konuşmada özetle, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarını sürdüreceği ve müzakerelerin yeniden başlaması için elinden geleni yapacağı” sözünü verirken Kıbrıs Rum tarafının başlattığı girişimin uluslararası toplum ve özellikle AB ülkeleri tarafından görülmekte olduğuna ve yakında olumlu sonuçlar alacaklarına inandığını ifade etti.

Gazete, Yunan hükümetini temsilen Yunan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nikos Hardalias ve Yunan Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Yoannis Plakiotakis’in törende hazır bulunduklarını yazdı.

Habere göre, tören sonrasında gazetecilere konuşan Yunan müsteşar Hardalias, “Kıbrıs sorununa, Kıbrıs halkını, çağ dışı kalmış garantilerden kurtaracak ve işgal ordusunun çekilmesini sağlayacak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan adil, kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunması için çalıştıkları” iddiasını dile getirdi.

Habere göre törende konuşan Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Yunan Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Plakiotalis ve diğer bazı yetkililer de benzer tezleri konuşmalarında dile getirdiler.

Haravgi gazetesi ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Barış Harekatı yıldönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorunundaki durumun, çok uzun süredir devam eden çıkmaz sebebiyle hayal kırıklığı yarattığı, Türkiye’nin ise yeni oldubittiler yaratmak için bu durumu kullandığı” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Stefanu açıklamasında bilindik tezlerini yinelerken “çıkmazın aşılması için, Guterres Çerçevesi temelinde, uzlaşı unsurlarını da koruyarak doğru girişimler başlatmaktan başka şans olmadığını” vurguladı.

AKEL’in gençlik kolları EDON’dan yapılan açıklamada ise, “tarihi çarpıtmak isteyenler olsa dahi, Yunan Cuntası’nın darbe girişiminin yıkıma giden yolun önünü açtığını halkın bildiği” vurgusunda bulunuldu.