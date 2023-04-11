Başkanlık Sarayı’nda kayıplar konusu görüşüldü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in dün, Başkanlık Sarayı’nda kayıplarla ilgili toplantı düzenleyerek, yetkililere kayıplarla ilgili gelişmeler, araştırma programları ve kimlik tespit etme programıyla ilgili bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Başkanlık’tan yapılan açıklamaya göre toplantıda, KKTC makamlarıyla kayıplar konusunda işbirliği yapılmasına ve Türk askerinin arşivine erişilebilmesine yönelik yöntemler arandığını yazdı.

Gazete, toplantıya Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi Leonidas Pandelidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kiriakos Kuros, Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos, Diplomatik Büro Şefi Marilena Rauna ve bazı diğer görevlilerin katıldığını kaydetti.