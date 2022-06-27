Başkanlık seçiminde DİKO'dan destek

DİKO’nun, gelen sene yapılacak olan Başkanlık seçiminde bağımsız aday Nikos Hristodulidis’i destekleme kararı aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, seçim öncesi görüntünün yavaş yavaş netleşmeye başladığını ve EDEK, DİPA ve Ekologlar-Vatandaşlar İnisiyatifi’nin de temmuz ayı ortası veya yaz sonunda, destekleyecekleri adayı belirlemelerinin beklendiğini yazdı.

Haberde, DİKO’nun Hristodulidis’i destekleyecek olmasına ilk tepkinin DİSİ’den geldiği ve DİSİ’nin, bağımsız aday olan Hristodulidis’in aslında DİKO’nun resmi adayı olduğunu kaydettiği belirtildi.