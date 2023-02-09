Başkanlık seçiminin ikinci turuyla ilgili açıklama yaptı

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, başkanlık seçiminin ikinci turuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, ilk turda seçimi kaybeden Neofitu’nun, DİSİ’nin önceki akşamki değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamalarda, ikinci tur için görüşü olduğunu ve boş oy kullanmayacağını söylediğini yazdı.

Habere göre, Neofitu, aslında seçimi kaybetmediklerini ve DİSİ’nin üzerinde kurulu olduğu kimliklerine, ilkelerine ve değerlerine kavuştuklarını ifade etti. Neofitu, adaylık koyduğunda partide hıyanet içinde olanlardan haberdar olduğunu ve adaylığını bilinçli şekilde koyduğunu söyledi.

Neofitu, karşısına geçmeye cesareti olmayan ve kendisini sırtından vuran partililerine, 11 Mart’ta yapılacak DİSİ Başkanlığı seçiminde, eğer cesaretleri varsa, adaylık koymaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Neofitu’nun RİK’e yaptığı açıklamalarda, DİSİ içerisindeki çoğunluğun ikinci turda AKEL destekli bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis’i destekleyeceğini teyit ettiğini yazdı.

Gazete, Neofitu’nın danışmanı ve Alithia gazetesi Müdürü Pambos Haralambus’un da, DİSİ Polit Büro üyelerinin yüzde 85’inin, ikinci turda Mavroyannis’i destekleyeceği değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetti.

-DİSİ Polit Büro toplantısında yaşananlar ve alınan karar DİSİ’nin aldığı yaranın derinliğini gösteriyor

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, DİSİ’nin önceki akşamki değerlendirme toplantısında yaşananların ve ikinci tur için isteğe bağlı oy kullanma kararının, DİSİ’nin seçimi kaybetmesi nedeniyle ne kadar derin bir yara aldığını gösterdiğini yazdı.

Gazete, partinin bölündüğünü ve birlik hedefine ulaşılamadığı gibi, ülkenin en büyük iktidar partisinin yönünü kaybetmiş ve hedefinde şaşırmış göründüğünü kaydetti.