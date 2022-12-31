Başpiskopos: “Millî davada Kilise’nin sözü dinlenmeli”

Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni Başpiskoposu Yeorgios “millî dava” olarak tanımladığı Kıbrıs sorununda Kilise’nin, Rum yönetimine ve halkına “doğru nasihatlerde bulunması gerektiğini” belirterek “nasihat, dinlensin diye edilir” dedi.

Haftalık Kathimerini, 8 Ocak 2023’te saat 16.00’da düzenlenecek törenle Rum Ortodoks Kilisesi Bapiskoposu olarak “taç giyecek” olan Yeorgios’la yaptığı söyleşiyi “Millî Davada Kilise’nin Sözü Dinlenmeli” başlığıyla aktardı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un taç giyme törenine katılmayacağını belirten Yeorgios “beni kutlamak için telefonla aradı, beni Ortodoks Pazarı’nda barışçıl ziyarete davet etti, ona Tanrı isterse dedim” ifadesini kullandı.

Gazeteye göre Yeorgios, seleflerinin yaptıklarından daha azını yapmayacağını belirterek “Büyük seleflerimin harika çizgisi, hangisini sayayım? Türklerin astığı Kiporianu’yu mu, Kıbrıs halkına adalet talep etmek için bir yıl İngiltere’de kalan Sofronio’yu mu, İngiliz sömürge yönetimi tarafından kovuşturulan ancak Kiliseyi özgür tutan Kirillus’u ve Leondios’u mu, Makarios’ları, ömrünü millî davamıza adayan 3’üncü Makarios’u mu?” dedi.

Yeorgios seçim vaatlerini yerine getireceğini ancak önce Başpiskoposluğun mali olanaklarına bakacağını belirterek “duyuyoruz ancak Başpiskoposluğun büyük olanaklarının neler olduğunu bilmiyoruz. Bunu anladığımda, ilan ettiğim programları hayata geçireceğim” dedi.

Öncelik verdiği programları üniversite öğrencilerinin barınma sorununu ortadan kaldırmak için Lefkoşa’nın Rum kesiminde yurtlar, doğurganlık sorununu çözmek için çok çocuklu ailelere mali destek, bilim ve teknolojideki ilerlemenin yarattığı ikilemlerle ilgilenmek şeklinde sıralayarak şunları ekledi:

“Millî davamızı da izleyecek, gereken yerde hükümete ve halka doğru nasihat ve müdahalelerimizi yapacağız. Nasihat, dinlensin diye yapılır. Nasihat, millî meseleyi yönetmekten sorumlu hükümete ve hükümeti seçen halka yapılır. Saçma şeyler de istemiyoruz. Avrupalıların ve özgür insanların yararlandığı insan haklarımızın tesis edilmesini istiyoruz. Diğer bütün Avrupalılar Avrupa’nın bütün ülkelerinde serbest dolaşım hakkı varken bizim kendi ülkemizde serbest dolaşım hakkımız olmasın mı? Onların mülk edinme hakkı varken bizim olmasın mı? Kıbrıs halkının haklarının böyle tesis edilmesini istiyoruz.”

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığı meselesinin müteveffa II. Hrisostomos’un dönemindeki gibi mi kalacağı, yani Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığının tanınmasına devam mı edileceği sorulan Yeorgios, “ekümenik sınırların kurallarını belirlediğini” iddia ettiği Fener Rum Patriğinin yanında olacağını, keza Noel ayininde Ukrayna Metropoliti Epifanio’yu andığını söyledi.