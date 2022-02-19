Başpiskoposluk adaylığı için Güneyde kulisler

Rum Ortodoks Kilisesi ile uzun yıllardır meşgul olan Tanrıbilimci Theodoros Kiriaku, Başpiskoposluk için aday olabilecek en güçlü üç ismin Limasol Metropoliti Athanasios, Tamasu Metropoliti İseas ve sözde “Omorfo” Metropoliti Neofitos olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ortodoks Kilisesi’nde şu anda Başpiskopos II. Hrisostomos hayatta olduğu halde, seçim kulisleri yapıldığını kaydederek, oylama yapılmak suretiyle yeni Başpiskopos’u seçecek olan Sen Sinod Meclisi’ne sunulabilecek en güçlü üç ismin Athanasios, İseas ve Neofitos olduğunu yazdı.

Haberde, Kiriaku’nun Baf Metropoliti Yeorgios ile Konstandia Metropoliti Vasilios’un da Başpiskoposluk için aday olması gerektiği değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.