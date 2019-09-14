banner22

Bayrak ve fotoğraf iade ediliyor

Bayrak ve fotoğraf iade ediliyor


Politis gazetesi ise, bir grup “Lisi” (Akdoğan) kökenli Rum’un, bayrağın ve Denktaş’ın fotoğrafının BM eşliğinde iade edilmesi ve gerginlik ortamının yumuşaması için inisiyatif üstlendiğini yazdı.
Haberde, 16 yaşındaki gencin çevresinin, herkesin umduğundan daha büyük boyutlar kazandığını ve bu nedenle, ortamı yumuşatmak için inisiyatif üstlendiklerini belirttikleri kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2019, 11:48
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
DİSİ ve AKEL “Tek yol müzakerelerin yeniden başlaması”...
DİSİ ve AKEL “Tek yol müzakerelerin yeniden başlaması”...
  1. Güney

banner24

﻿