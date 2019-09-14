Bayrak ve fotoğraf iade ediliyor



Politis gazetesi ise, bir grup “Lisi” (Akdoğan) kökenli Rum’un, bayrağın ve Denktaş’ın fotoğrafının BM eşliğinde iade edilmesi ve gerginlik ortamının yumuşaması için inisiyatif üstlendiğini yazdı.

Haberde, 16 yaşındaki gencin çevresinin, herkesin umduğundan daha büyük boyutlar kazandığını ve bu nedenle, ortamı yumuşatmak için inisiyatif üstlendiklerini belirttikleri kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2019, 11:48