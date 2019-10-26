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Bazı alanlar için 5 reform çabası

Bazı alanlar için 5 reform çabası
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 2020 yılı yazına kadar beş önemli reformu ileri götürmeye yönelik çaba gösterdiği bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Anastasiadis’in bu doğrultuda siyasi parti başkanlarıyla görüşmekte olduğunu belirttiğini yazdı.
Habere göre Prodromu, 5 reformun şunlar olduğunu ifade etti:
“1- Adil hukuk sisteminde reform,
2- Yerel yönetimlerde reform,
3- Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müsteşarlığı oluşturulması,
4- Kamu hizmetlerinde reform,
5- Yatırım yasası yapılması”.
Haberde, Anastasiadis’in, 2021 yılında yapılacak olan genel seçim öncesindeki dönemde herhangi bir sorun yaşanmaması için, söz konusu 5 reformu 2020 yazına kadar hayata geçirmeyi planladığı belirtildi.

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