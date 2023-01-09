Berlin'de temaslarda bulunuyor

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in temaslarda bulunmak amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’e gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, temasları çerçevesinde bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs sorunu ve Ukrayna meselesinin ele alınması bekleniyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirileceği görüşmede, iki bakanın ayrıca özellikle turizm, eğitim, savunma ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi konusu üzerinde duracağını belirten gazete, Kasulidis’in, Alman mevkidaşına, Kıbrıs sorununda, Kıbrıs Rum tarafının bundan sonraki adımları algıladığı yöntem ve Türkiye’nin “provokatif faaliyetleri” konusunda da bilgi vereceğini yazdı.

Habere göre Kasulidis, Berlin temasları kapsamında bazı Alman hükümet yetkilileri ile görüşecek ve Alman basınına röportaj verecek.