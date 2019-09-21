“Polemidya” (Binatlı) ortaokulunda bir erkek öğrenci kız öğrenciye bıçak çekti.

Fileleftheros Polemidya Ortaokulu’nda geçen perşembe günü bıçak çekme olayı yaşandığını, 15 yaşındaki erkek öğrencinin bir kız öğrenciye bıçak çektiğini, kız öğrencinin şikayeti üzerine öğretmenlerin müdahale ederek bıçağı erkek çocuğun elinden aldığını yazdı.

Habere göre okulun mütevelli heyeti başkanı Andreas Theordoru bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada öğretmenlerin saldırgan öğrenciyi derhal öğretmenler odasına götürüp elindeki bıçağı aldığını, yetkili devlet birimlerinin durumdan haberdar edildiğini ve saldırgana, 4 gün uzaklaştırma cezası verildiğini, okuldan atılması ihtimali de olduğunu anlattı.

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