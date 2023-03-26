Bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum’dan, Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili dört senaryo

Bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum’un, 2035 yılını baz alarak, Kıbrıs sorununun izleyebileceği olası süreçleri incelediği haber verildi.

36 Kıbrıslı Türk ve Rum’dan oluşan grubun niyetinin, Kıbrıs’ın önümüzdeki 10-12 yıl boyunca sahip olduğu perspektiflerle ilgili olarak sosyal diyaloğu ve derinlemesine düşünmeyi teşvik etmek olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bir grup Kıbrıslının 2022 yılında, 2035 yılını baz alarak, Kıbrıs’ın geleceği konusunda geliştirdiği dört olası senaryoyu kısaca şöyle özetledi;

“Benim Yolum: Farklılaşma ve Karşıtlık Senaryosu. Onların Yolu: Baskı Altında Barış Senaryosu, Yol Yok: Durgunluk ve Eylemsizlik Senaryosu, 4- Bizim Yolumuz: Kalıcı Barış Senaryosu”

Haravgi gazetesi ise haberinde, grubun çabasına, uluslararası geçerliliği olan bir metodoloji kullanılarak “Reos Partners” tarafından kolaylık sağlandığını yazarken, programın PRIO Kıbrıs Merkezi ve Result Mediation Foundation tarafından desteklendiğini, aynı zamanda Hollanda, Norveç (PRIO aracılığıyla) ve Finlandiya hükümetleri tarafından programa finansman sağlandığını ekledi.