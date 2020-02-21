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Bir Kıbrıslı Rum, “Sağlıklı Yaşam” sloganıyla adanın sahil şeridini yürüyecek

Bir Kıbrıslı Rum, “Sağlıklı Yaşam” sloganıyla adanın sahil şeridini yürüyecek
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Aleksis Sofokleus isimli 51 yaşındaki Kıbrıslı Rum, “Sağlıklı Yaşam” sloganıyla yarın Kıbrıs adasının sahil şeridini kapsayan yaklaşık 700 kilometrelik bir yürüyüşe başlayacak.

Alithia gazetesi, Aleksis Sofokleus isimli 51 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve hayalini gerçekleştirmek için, Kıbrıs’ın sahil şeridini içeren yaklaşık 700 kilometrelik mesafeyi yürüyeceğini yazdı.

HEDEF GÜNDE 25 KİLOMETRE

Gazeteye konuşan Sofokleus, belirlediği mesafeyi günde 25 kilometre yürüyerek bir ayda tamamlamayı hedeflediğini belirtirken, KKTC sahillerini ise iyi bilmediğini, kuzeye sadece bir kez geçtiğini ve Apostolos Andreas Manastırı’na gittiğini söyledi.

Habere göre Sofokleus yürüyüşüne Larnaka’nın “Oroklini” bölgesinden başlayacak.

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