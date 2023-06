“Jewel of the Seas” kurvaziyerinden sonra, ana üssü Hayfa Limanı olan “Royal Caribbean” şirketine ait “Rhapsody of the Seas” isimli kurvaziyer gemisinin de güzergâhına Limasol Limanı’nı eklediği bildirildi.

Politis’in “Rhapsody of the Seas’in Kıbrıs Seferleri Başladı” başlıklı haberine göre, sadece Hayfa ve Limasol limanlarında yolcu indirme-bindirme yapacak kurvaziyer dün Hayfa Limanı’ndan 2 binden fazla yolcusu ile Limasol Limanı’na ulaştı.