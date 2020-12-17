Birleşik Arap Emirlikleri, foruma katılmak istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Doğu Akdeniz’deki birçok ülkenin yer aldığı ancak Türkiye’nin bulunmadığı “Doğu Akdeniz Enerji Forumu”na katılım isteğinde bulunduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, “Doğu Akdeniz Enerji Forumu”na (East Mediterranean Gas Forum) (EMGF) katılma istediğinde bulunduğunu ilettiğini yazdı.

Gazete, BAE’nin bölge ülkeleri ve İsrail’le işbirliğini geliştirme konusuna ağırlık verdiğini ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la ilişki düzeyini de yükselttiğini belirterek, BAE’nin söz konusu foruma katılımının, forumun Doğu Akdeniz bölgesinin ötesine de geçmesi açısından büyük önem arz ettiğini aktardı.

BAE’nin üyelik talebinin Mısır basınında da yer aldığını vurgulayan gazete, BAE’nin bu girişiminin, Arap körfezi ve Kuzey Afrika bölgesindeki diğer ülkeler için de teşvik edici olabileceğinin altını çizdi.