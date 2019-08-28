Birleşmiş Milletler'den 3 adım

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesinin sonuçları dikkate alındığında Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması yolunu açacak referans şartlarında mutabakat sağlanabileceği kanaatini ortaya koydu.

BM’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için atacağı üç adım olduğuna dikkat çeken Fileleftheros, Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’yı ziyaretinin ve Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le yapacağı görüşmelerin ana hedefinin de, referans şartlarında mutabakata ilişkin teyitler almak olduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında iyi bilgi sahibi kaynakları işaret ederek, Lute’un Kıbrıs ziyaretinin daha çok, referans şartlarının a) 2014 Ortak Açıklaması, b) İki lider arasında varılan yakınlaşmalar ve c) Guterres Çerçevesi olacağı teyidini almak olacağını, referans şartlarının detaylarına girilmesinin beklenmediğini belirtti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, “Hedef, referans şartlarında mutabakata varmaktır ki da müzakereleri, Crans Montana’da kaldığı yerden başlamaya yönlendirecek. İki liderin 9 Ağustos görüşmesinin sonuçları ve konu hakkındaki görüşmeleri dikkate alındığında referans şartlarında mutabakat sağlanması mümkündür” dedi.

Lute’un Ada’ya yapacağı ziyaretin, müzakerelerin başlaması hedefiyle BM tarafından atılacak üç adımdan ilkini oluşturduğunu, ikinci adımın ise Genel Sekreter’in liderlerle önce ayrı ayrı, sonra da birlikte görüşeceği New York temasları olduğu belirtildi.

ORTAK GÖRÜŞME TARİHİ İÇİN LUTE’TAN YEŞİL IŞIK BEKLENİYOR

Haberde Kıbrıs Türk tarafının ortak görüşme tarihinde henüz uzlaşılmadığını söylediği ancak bunun sebebinin, Genel Sekreter’in üçlü görüşmeyi ilan etmeden Lute’tan yeşil ışık beklemesi olduğu kaydedildi.

Habere göre Genel Sekreter’in liderlerle görüşmesinde, referans şartlarının da ilan edilmesi bekleniyor. Genel Sekreter’in BM Genel Kurulu çalışması çerçevesinde iki liderle ayrı ayrı görüştüğünü, bunun rutin olduğunu belirten Hristodulidis “Ortak görüşme, BM Genel Kurulu haftasının resmen tamamlanacağı Perşembe gününden sonra gerçekleşecek. Referans şartları, iki liderin Genel Sekreter ile ortak görüşmesinden sonra ilan edilebilir” dedi.

Kesin olan şey Genel Sekreter’in, müzakere zemininin genel şartlarını ilan edeceğidir. Bunun paralelinde, görüşme sonrasında, detaylara girilmeksizin beşli konferans da ilan edileceği değerlendiriliyor. Beşli konferansın gerçekleştirilmesi BM’nin atacağı üçüncü adım olacak. Nihai referans şartları ortaya çıkacağı ve özlü müzakere yolunu açacağı için bu görüşme (beşli konferans), kritik önemde görülüyor.

Beşli konferansta olguların kritik bir kavşağa geleceğini çünkü müzakere olabilmesi için hangi şart ve koşulların geçerli olması gerektiğinin orada söyleneceğini yazan gazeteye göre Hristodulidis, RİK’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ortama yardımcı olmadığını” öne sürdü. Rum Ulusal Konseyi’nin de ilgili kararı bulunduğunu hatırlatan Hristodulidis, “Müzakerelerin özlü olabilmesi ve sonuç getirebilmesi için Türkiye tarafından bu faaliyetler olamayacağına herkesin hemfikir olduğuna inanıyorum” dedi.

“ÖZERSAY’IN AÇIKLAMALARI TÜRK TARAFININ NİYETİNE DAİR MESAJLAR VERİYOR”

Hristodulidis Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarının, Türk tarafının niyetlerine dair mesajlar verdiğini söyledi ve Rum tarafının Özersay’ın açıklamalarını “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasını istemiyor görünüyorlar” şeklinde okuduğunu söyledi, “Bu onların yaklaşımı” diye ekledi.

Hristodulidis, “Kıbrıs Rum tarafı için kendinin ne yaptığı daha önemlidir. Hedef nettir: Olumlu sonuç perspektifi yaratabilecek bir ortamda özlü müzakerelerin yeniden başlamasıdır” ifadesini kullandı.

Politis’in haberine göre Ada’ya Cumartesi gecesi gelecek olan Jane Holl Lute, 1 Eylül Pazar sabahı saat 11.00’de Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek.

ANASTASİADİS ULUSAL KONSEY’İ 3 EYLÜL’DE TOPLUYOR

Gazete Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı ile 9 Ağustos’ta gerçekleşen görüşmesi, Lute ile temasları ve sonraki adımlar hakkında siyasi partilere bilgi vermek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni 3 Eylül Salı günü toplayacağını bildirdi.

Alithia’nın haberine göre, DİSİ Lute’un Ada’ya gelişi vesilesiyle yayımladığı bildiride, Lute’un bu sefer referans şartlarında net ilerleme hedeflediği görüşünü ortaya koydu.

DİSİ bildirisinde “Şu anda hedef, BM parametreleri ve Guterres Çerçevesi içinde iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü için müzakere çerçevesini teşkil edecek referans şartlarında ilerlemedir. DİSİ olarak, bu kritik zamanda gerek Kıbrıs Türk tarafının gerek Türkiye’nin iyi niyetini pratikte göstereceği beklentisiyle bu hedefe bağlıyız” ifadelerine yer verdi.