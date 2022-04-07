BKP, Kıbrıs Rum Sol Kanat Örgütü ile görüştü

Birleşik Kıbrıs Partisi ve Kıbrıs Rum Sol Kanat Örgütü, BKP Genel Merkezi’nde bir araya gelerek, son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

BKP Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sol Kanat Örgütüne başkanlık eden Merope Tsimilli, ülkenin içinde bulunduğu bu zor koşullarda sol örgütlerin birbirleriyle temas ve iş birliği içerisinde olmalarının önemli olduğunu, farklılıklar olmasına rağmen ortak noktalarda birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Merope Tsimilli, Temmuz ayı içerisinde, iki taraftaki sol örgütleri bir araya getirecek “Sol ve Kıbrıs sorunu” konulu bir konferans düzenlemeyi planladıklarını, bu çerçevede Birleşik Kıbrıs Partisi’ni bu konferansta yer almaya davet ettiklerini belirtti.

BKP adına söz alan Genel Başkan İzzet İzcan, BKP’nin kurulduğu günden beri, iki toplumlu etkinliklerde görev aldığını, böyle bir konferansta görev alıp katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın etrafında ve dünyada yaşanan savaşlar, sorunun çözümün aciliyetini ortaya koyduğunu dile getiren İzzet İzcan, Kıbrıs görüşmelerinin Crans Montana ve Berlin zirvelerinde, kaldıkları yerden devam etmesi gerektiğini kaydetti.

İzzet İzcan, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, Federal Birleşik Kıbrıs’ın tek çıkar yol olduğunu, bunun dışında arayışlara girmenin macera olacağını belirtti.

Güven yaratıcı önlemler ve görüşme sürecinin birlikte başlayabileceğini dile getiren İzzet İzcan, ihtiyaç duyulan iklimi yaratmak için, federalist tüm kesimlerin birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

BKP, konuk Sol Kanat heyeti ile birlikte, Başbakanlık önünde çadır kuran gençleri de ziyaret ederek, dayanışmalarını belirtti.