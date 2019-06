BM Basın sözcüsü: "BM,Maraş ile ilgili gelişmeleri yakından izliyor"

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFİCYP) Basın Sözcüsü Aleem Siddique, Birleşmiş Milletler’in kapalı Maraş bölgesi ile ilgili gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.



Siddique, Kıbrıs Türk tarafının “Maraş ile ilgili önerisini not ettik; gelişmeleri izliyoruz” dedi.



UNFICYP’in KKTC bakanlar kurulu tarafından alınan karar hakkında daha fazla bilgi almak ve söz konusu kararın nasıl uygulanacağı ile ilgili Kıbrıs Türk tarafı ile temasta bulunup bulunmayacağı sorulması üzerine Siddique, şu an konu üzerinde daha fazla söyleyebileceği bir şey olmadığı yanıtını verdi.



Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetleri hakkında ise Aleem Siddique, BM New York merkezinden yapılan açıklamadan başka daha fazla söyleyeceği bir şeyi olmadığını belirtti.