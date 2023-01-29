BM'den Stewart'a destek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’a yönelik tam desteğini dile getirdi.

Sigma live inernet sitesinin haberine göre Dujarric, “Yenidüzen” gazetesindeki haber temelinde Stewart’ın Kıbrıs sorunundaki çıkmaz konusunda Kıbrıslı Rumları suçlayıp suçlamadığı aynı zamanda söylediklerinin kopyasının bulunup bulunmadığı şeklindeki bir soru üzerine, dün yaptığı açıklamada, özel bir ortamda yer alabilecek konuşmaları yorumlamakla meşgul olmadıklarını ifade etti.

Önemli olan noktanın, Genel Sekreter’in görüşü olduğunu, Kıbrıs sorunundaki görüşleri olduğunu ifade eden Dujarric, Ocak ayında dolaşan iki raporun bulunduğunu, Genel Sekreterin bu raporlardaki görüşünün net olduğunu ve Sekreterliğin görüşü olduğunu belirtti.

Dujarric, kendilerinin Birleşmiş Milletler’de, Stewart ve Kıbrıs'taki misyon da dahil olmak üzere, Kıbrıs’taki her iki tarafla da tarafsız bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Dujarric, Stewart’ın çalışmalarında Genel Sekreterinin tam desteğine ve güvenine sahip olduğunu ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla alakalı açıklamalarının sorulması üzerine Dujarric, pozisyonlarının sabit olduğunu, gazetecileri ve gözlemcileri Genel Sekreterinin pozisyonunun ne olduğunu görmeye cesaretlendirdiğini belirtti.

Dujarric sözlerinin devamında “bu, Stewart’ın pozisyonudur. Genel Sekreterinin mutlak desteğiyle devam etmektedir ve tarafsız bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Ayrıca özel konuşmalardan çıkan söylentilere değil, resmi olarak söylenenlere ve resmi raporlarda yazılanlara odaklanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.