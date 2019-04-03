BM Ledra Palace Otel’i boşaltıyor

BM Barış Gücü’nün, Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’i “artık tehlikeli hale geldiği için” boşaltmakta olduğu ancak henüz uygun şartlar oluşmadığı için oteli Rum tarafına vermeyeceği bildirildi.

Alihtia’nın “Ledra Palace Otel… UNFICYP (BM Barış Gücü) Binayı Terk Ediyor” başlıklı haberine göre, BM Barış Gücü 45 yıldır kullanımında tuttuğu Ledra Palace Otel’i, binanın ve içerisindeki yaşam şartlarının artık çok kötü duruma gelmesi nedeniyle boşaltıyor. Barış Gücü personelinin yüzde 85’i otel binasının arkasında kurulan yeni prefabrik binalara taşındı. Barış Gücü personelinin taşınma işlemi önümüzdeki aya kadar tamamlanacak.

Gazete “bu gelişmeye rağmen binanın BM’nin güvenlik bölgesinde kalacağı, binanın zemin katının da iki toplumlu etkinlikler, görüşmeler ve toplantılar için kullanılmaya devam edeceği yönünde bilgi” edindiğini yazdı.

Haber, şöyle devam etti:

“BM, binayı Kıbrıs Rum tarafına iade etmek niyetinde görünmüyor çünkü böyle bir hareket için şartların henüz olgunlaşmadığını düşünüyor. Bu bilgiler ve bina mülkiyetinin büyük bölümünün Kıbrıs Kilisesi’ne ait olduğu dikkate alındığında, İngiltere kontenjanı binayı terk eder etmez Ledra Palace otel binasının müzeye çevrileceği söylentileri de havada kalıyor. Buna rağmen, binanın üst katlarının gelecekte nasıl kullanılacağı da bilinmiyor.”