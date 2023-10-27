BM tarafından atanacak kişiye onay verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel’de yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini araştıracak “belirli bir kişinin” atanması kararın kendisine bildirildiğini ve kendisinin de onay verdiğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi: “İlk Evet’i Dedi Diğerlerini Bekliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Çarşamba gecesi Avrupa Konseyi toplantısına katılmadan hemen önce yaptığı açıklamada, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde “belirli bir kişinin atanması konusunda kendisinden onay istediğini” söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis açıklamasında şunları söyledi:

“BM Genel Sekreterinin, çözüm müzakerelerinin kesildiği yerden yeniden başlaması ihtimalini araştıracak belirli bir kişinin atanmasını gerçekleştireceği yönünde Birleşmiş Milletler tarafından bilgilendirildik. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayı istendi ve bugün, az önce, bu kişinin atanmasına onay verdik. Diğer ilgili tarafların da onay vermesini ve müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması yönündeki çabaların sonuç vermesini umut ediyorum”.

-Lacroix’nın gelişi kesinleşti

Gazete haberinin devamında ise, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu’nun Birleşmiş Milletlerin (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın Kıbrıs’a geleceğini doğruladığını yazdı.

Haber göre, Andoniu, dünkü Fileleftheros gazetesinde, Lacroix’nın adaya gelişine ilişkin yer alan haberi doğrulayarak Lacroix’nın Pile’deki ara bölge konusunda varılan uzlaşı ve UNFICYP konularını ele alacağını ifade etti.

Andoniu, Lacroix’nın adadaki iki tarafla da temaslar yapacağını belirtti.

- Stewart: “Güven Olmaksızın Kalıcı Çözüm Olmaz”

Öte yandan Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Lefkoşa’da yapılan iki toplumlu bir etkinliğe katıldığını, burada yaptığı konuşmada ise “güven olmaksızın kalıcı bir çözüm olamayacağını” söylediğini yazdı.

Habere göre, Stewart, “mevcut siyasi çıkmazın ve adanın bölünmüşlüğünün aşılması için güven inşasının güçlendirilmesinin BM’nin temel yaklaşımlarından olduğunu, sivil toplum kuruluşlarının da bu yaklaşımda önemli bir rol üstlendiklerini” belirterek BM’nin “çevre üzerinden güven inşa edilmesi unsuruna da önem verdiğini” vurguladı.

Stewart ayrıca, ara bölge ve diğer alanların temizlenmesi konusunda koordineli faaliyet yürüttüklerini de sözlerine ekledi.