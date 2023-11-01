BM yetkilisinin atanmasındaki gecikme Rum yönetimini “düşündürüyor”

Birleşmiş Milletler'in (BM), Rum hükümetinin onayını almasına karşın atayacağı yetkilinin ismini hâlâ açıklamamış olması, Rum hükümetini “düşündürüyor.”

Fileleftheros gazetesi, “Gecikme Düşündürüyor” başlığı altında verdiği haberinde, BM’nin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde bir yetkili atanmasını hâlâ ilan etmemesinin Rum yönetimini düşündürmeye başladığını yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin, söz konusu yetkili konusunda Türk tarafının yanıtını verip vermediği konusunda da bilgi sahibi olmadığını belirtirken Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a bir BM yetkilisi ataması konusunda Türk tarafının verdiği yanıt konusunda BM’nin kendilerini henüz bilgilendirmediğini ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının 24 saat içerisinde yanıt verdiğini vurgulayan Letimbiotis, “BM Genel Sekreteri tarafından yetkili atanmasının mümkün olabilmesi adına Türk tarafının en kısa sürede yanıt vermesini umuyor, bunu yapmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Letimbiotis, Rum tarafının hedefinin, müzakerelerin kaldığı yerden başlaması olduğunu yinelerken “bunun dışında, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına göre müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin şartlar bellidir” ifadesini kullandı.

Letimbiotis açıklamasında, bugün adaya gelmesi beklenen BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nun bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yapacağı görüşmeye de değinerek, saat 15.30’da gerçekleşecek görüşmede Pile konusunun yanı sıra Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin kaldığı yerden yeniden başlaması yönündeki çabaların da ele alınacağını ifade etti.

Gazete haberinin devamında ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın KKTC basınında yer alan açıklamalarına yer verdi.