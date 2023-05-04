BM yetkilisinin şimdilik Kıbrıs sorununda teması olmayacak

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarda bulunması için şu anda herhangi bir BM yetkilisinin Kıbrıs'a yeni bir misyonunun planlanmadığı ifade edildi.

Alithia gazetesi “Türkiye’deki Seçimlerden Sonraki Dönem Bekleniyor” başlıklı haberinde, Birleşmiş Milletlerden (BM) bir kaynağın Kıbrıs Rum Haber Ajansına (KİPE) yaptığı açıklamaya dayanarak, Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarda bulunması için şu anda herhangi bir BM yetkilisinin Kıbrıs'a yeni bir misyonunun planlanmadığını, bununla birlikte BM Genel Sekreterinin Türkiye’deki seçimlerin ardından böyle bir şey için karar alabileceğini yazdı.

Gazeteye göre, haberde ismi belirtilmeyen BM kaynağı, BM Genel Sekreterinin temmuz ayında BM Güvenlik Konseyinde ele alınacak Kıbrıs’la ilgili raporlarının hazırlanmasına başlandığını da belirtti.

Gazete, aynı kaynağa dayanarak, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP misyon Şefi Colin Stewart’ın da bu yılın ocak ayından o zamana kadar olan gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyini bilgilendirmek için temmuz ayında New York’a gideceğini de haber verdi.

Haberde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki iyi niyet misyonu ve UNFICYP’le ilgili rapor taslaklarının, üzerlerinde tartışılması, son şekillerini almaları, onaylanmaları ve daha sonra da yayınlanmaları için temmuz ayı başında BM Güvenlik Konseyi üyelerine açıklanmalarının beklendiği de kaydedildi.

Bununla birlikte, temmuz ayında Kıbrıs’taki BM Barış Gücüyle (UNFICYP) ilgili bir karar onaylanmayacağını çünkü bunun artık yılda bir kez olacağını yazan gazete, Barış Gücünün görev süresinin 30 Ocak 2023 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca 31 Ocak 2024 tarihinde sona ereceğini anımsattı.

Gazete, KİPE’ye söylenenlere dayanarak, BM Genel Sekreterinin raporlarında, geçen şubat ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs ziyareti ile burada gerçekleştirdiği temaslarına, kapalı bölge Maraş konusundaki gelişmeler ile ara bölgedeki (Çetinkaya Taksim Stadı) gelişmelere, iki tarafın müzakerecileri ile iki toplumlu teknik komitelerin çalışmalarına aynı zamanda raporların yayımlanacağı tarihe kadar olan diğer gelişmelere atıfta bulunulacağını da iletti.

BM Güvenlik Konseyi’nin Stewart tarafından temmuz ayı ortasında bilgilendirilmesinin beklendiğini, BM Genel Sekreterinin raporlarının da temmuz ayının üçüncü haftasında onaylanmasının beklendiğini kaydeden gazete, Stewart’ın New York’a gitmeden önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı görüşmelerde bulunmasının beklendiğini ekledi.

Öte yandan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun bugün yeni bir online (çevrimiçi) toplantı yapmasının planlandığını yazdı.

Gazete, İki Toplumlu Cinsiyet Eşitliği Komitesinin de 9 Mayıs’ta Ledra Palace’ta, kadınların Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere katkısı konusunun ele alınması için bir etkinlik düzenleyeceğini ekledi.

Haber Haravgi ve Fileleftheros gazetelerinde ise “BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la İlgili Raporları Hazırlanıyor” başlığıyla yer aldı.