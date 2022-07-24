"BM’nin sahadaki gerçeklerle de bağlantılı yeni jargonu iki varlığın işbirliği"

Rum medyası, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararının 28 Temmuz Perşembe günü Güvenlik Konseyi’nde oylanması öncesinde BM merkezinde sürdürülen çalışmaları “Uluslararası Örgütün Kıbrıs sorunundaki ‘dönüşü’ " olarak niteledi.

Fileleftheros “Artık Yeni Jargon İki Varlığın Kıbrıs Sorunu… New York, Kıbrıslı Türklerin ‘İzolasyonu’ ve Mülteciler Ana Eksenli Görüşmeler, Öz İstenmiyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunuyla meşgul olan BM yetkililerinin yıllardır çözümsüz kalan soruna, sahadaki gerçekler ile de bağlantılı yeni bir jargon şekillendirmeye çalıştığını yazdı.

Genel Sekreter’in gerek Barış Gücü gerek İyi Niyet Misyonu raporlarında Ada’daki iki varlığın işbirliğine vurgu yapıldığını kaydeden gazete “Kıbrıs sorununun, sistemli ve metodik şekilde zemininden sökülmekte olduğu ortadadır” ifadesini kullandı.

BM’nin karşılıklı sunulan tezler arasında (Rum tarafının iki bölgeli iki toplumlu federasyon ve Türk tarafının iki devlet tezleri) ortak zemin bulunmasını hedeflediği, raporlara ve BM’nin eski kararlarına atıf yapılmamasından, artık bir konfederasyon, iki devlet yörüngesinde hareket edildiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın BM merkezinde yaptığı temaslarda, "Türk tarafı reddettiği için, yıllardır görüşülmekte olan çözüm şekli demode addediliyor” dediğini belirterek, bu ifadelerin daha çok, yeni jargon olan, ortak zemin bulunmasına atıf yaptığına dikkat çekti.