Borrell'den Güney Kıbrıs’a yönelik destek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini dile getirdi.
Fileleftheros gazetesi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, EDEK Avrupa Parlamentosu üyesi Dimitris Papadakis’in sorusu üzerine bazı açıklamalarda bulunduğunu yazdı.
Borrell, AB’nin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Kıbrıs Türk liderinin, kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili 20 Temmuz’da yaptıkları açıklamaları ve Türkiye’nin tek yanlı faaliyetlerini kınadığını söyledi.
Borrell ayrıca AB’nin bu faaliyetlerin derhal geri alınması ve Maraş ile ilgili alınan tüm tedbirlerin sonlandırılması çağrısında bulunduğunu da anımsattı.