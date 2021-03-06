Borrell’in ziyareti Rum basınında

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in dün Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeler bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “Borrell: Fırsatı Yakalamanız Lazım- Yüksek Temsilcinin Kıbrıs Halkına Mesajı” başlıklarıyla manşet ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Borrell’in dün Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından “Kıbrıs halkına” net bir mesaj gönderdiğini yazdı.

Gazete, Borrell’in, Kıbrıslılar tarafından değerlendirilmesi gereken gerçek bir fırsat olduğunu, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin gayri resmi beş taraflı konferansta yer alacağını yinelediğini iletti.

Borrell’in Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından şahsi Twitter hebasından “5+1 görüşmesine katılımın tüm Kıbrıslılar, bölge ve AB’nin yararı için gerekli olduğu; aynı zamanda değerlendirilmesi gereken gerçek bir fırsat var olduğu” şeklinde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Borrell’in Anastasiadis’le görüşmesi öncesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la bir araya geldiğini de belirten gazete, Borrell’in yine Twitter hebasından “BM himayesindeki yaklaşan gayri resmi 5+1 formatındaki görüşmeler, müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki acil ihtiyaca yönelik bir fırsat sunmaktadır. AB, bu çabaları desteklemeye güçlü bir şekilde kararlıdır” şeklinde bir paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Borrell, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede ise, AB’nin, Kıbrıs sorununun, üzerinde hem fikir olunan çerçeve içerisinde, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne yol açacak müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla beş taraflı konferansta yer almaya hazır olduğunu söyledi.

KUSİOS’UN AÇIKLAMASI

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis ile Borrell’in ilk önce baş başa görüştüklerini, ardından iki taraf arasında genişletilmiş görüşmelere geçildiğini ve bu görüşmelere kendisi yanı sıra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Tarım Bakanı Kostas Kadis ve diğer yetkililerin katıldığını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, Borrell, AB’nin yeni süreçte temsil edilmeye ve genel olarak Kıbrıs sorununda kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasına ilişkin çabayı desteklemeye hazır olduğunu yineledi.

Borrell, Kıbrıs sorununun çözümünün, BM tarafından belirlenen çerçeve içerisinde olması, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili kararları ile AB’nin kurumsal değerleri ve AB müktesebatıyla uyumlu olması gerektiğini de vurguladı.



Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamasına göre, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Türkiye’den “AB ve tüm AB üye devletleriyle ilişkilerini iyileştirmek için pratik ve samimi bir irade göstermesi”nin beklendiği ve bunun da Kıbrıs sorunundaki tutumundan geçtiğini öne sürdü.Anastasiadis ayrıca Türkiye’nin gerek kapalı bölge Maraş, gerek Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki faaliyetleriyle neden olduğu “gerginlikleri” azaltması gerektiğini ileri sürdü.Anastasiadis ile Borrell’in görüşmesinde mülteci konusunun da ele alındığı ve bunun bu ay gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısında da konu olacağı belirtildi.Kusios’a göre, Avrupa Konseyi toplantısının Avrupa-Türkiye ilişkilerini değerlendirmek için AB liderleri için bir fırsat teşkil edeceğini kaydeden Borell, Kıbrıs sorunu gibi konularda gerginliğin azaltılması ve ilerleme yaşanmasının, AB ile Türkiye arasında, değerler temelinde karşılıklı yararlı bir ilişkin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara da geniş yer ayıran gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendisinin de söylediği üzere, görüşmede Borrell’le anlaşmazlık yaşandığını yazdı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmede iki devlet, hellimin tescil edilmesi ve AB’nin gayri resmi beş taraflı konferansa katılmaması konusunu gündeme getirdiği belirtildi.Fileleftheros gazetesi ise “Konjonktür Fırsat Veriyor- Beş Taraflı Gayri Resmi Konferans ve Zirve Toplantısı Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Dinamik Meydana Getiriyor- AB Cenevre Görüşmesinde Yer İstiyor- Borrell’in Kıbrıs Ziyareti Yeşil Hat’tan Başladı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Borrell’in, Nisan ayında Cenevre’de Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 konferansı ve bir ay öncesinde yapılacak Avrupa Konseyi toplantısını, Kıbrıs sorununda fırsat sunan bir konjonktür olarak addettiğini yazdı.Gazete, Borrell’in tezinin, müzakerelerin temelinde değişiklik olamayacağı şeklinde olduğunu da ekledi.Borrell’in Kıbrıs ziyaretinin Yeşil Hat ve BM Barış Gücü karargâhından (merkezi) başladığına işaret eden gazete, Borrell’in Cumhurbaşkanı Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmeye ise “Tatar’ın AB Yüksek Temsilcisiyle Görüşmesi Gerginlik Ortamında Gerçekleşti- Kıbrıs Türk Lideri Borrell’le Çetin Bir Tartışma Yaptıklarından Söz Etti” başlıklarıyla yer verdi.Politis gazetesi haberi, “Hallumi/Hellim Gayri Resmi Güven Yaratıcı Önlem Gibi- Borrell, Beş Taraflı Konferans Işığında İyi Niyet Hareketinde Bulundu Ancak Tatar Hiçbir Şey Anlamıyor” başlıklarıyla manşetten yer verdi. Haberde, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 konferansından önce, hellimin coğrafi olarak tescil edilmesiyle ilgili dosyanın, iki taraf arasında işbirliği mesajı gönderen sembolik bir hareket olarak tamamlanmasının beklendiği belirtildi.Borrell’in “Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs’ta iki devlet söyleminden uzak kalmaları gerektiği, çünkü böyle bir çözümün AB tarafından hiçbir zaman kabul edilmesinin mümkün olmadığı” şeklinde bir tez ortaya koyduğunu da öne süren gazete, Borrell’in, BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu grubuna AB’ın atayacağı bir kişinin katılacağını yazdı.Haravgi ise konuyla ilgili habere “AB, (BM) Kararları Temelindeki Çözüme Bağlı- Lefkoşa, Borrell’e AB’nin Sürece Katılımının Çok Önemli Olduğunu İletti- Borrell-Tatar Görüşmesinde Anlaşmazlıklar” başlıklarıyla yer verdi.