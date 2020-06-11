Bozkır’ın BM Genel Kurul Başkanlığına karşı ittifak

Türkiye’nin eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’ın Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanlığına seçilmesi sürecine Güney Kıbrıs, Ermenistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) itiraz ettikleri, bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdikleri iddia edildi.

Fileleftheros: “Türkiye’ye Bedel Ödetiyorlar – Kıbrıs ve Ermenistan Yunanistan ve BAE’yle Tek Ses” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs, Ermenistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Türkiye’nin BM 75. Genel Kurulu başkanlığı için aday gösterdiği Büyükelçi Volkan Bozkır aleyhine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdiklerini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs ve Ermenistan BM Daimi Temsilcileri Büyükelçiler Andreas Mavroyannis ve Mher Margaryan’ın, Guterres’e gönderdikleri mektupta, yeni Genel Kurul Başkanı’nın seçilmesinde izlenen “sessizlik prosedürünü” (silence procedure) bozarak Bozkır’ın bu göreve seçilmesine ilişkin itirazlarını sıraladıklarını aktardı.

Gazete, Güney Kıbrıs ve Ermenistan’la birlikte Yunanistan ve BAE büyükelçilerinin de “sessiz prosedürü” bozarak Bozkır’ın seçilmesine itirazlarını içeren mektupları Guterres’e gönderdiklerini vurguladı.

Habere göre, Rum ve Ermenistan Büyükelçileri itiraz mektuplarında, BM Genel Kurul başkanlarının tarafsız ve bağımsız olması, ayrıca BM ilke ve kurallarına uyan bir ülkeden gelmesi gerektiğini belirterek Türkiye’nin ise bölgede barışı ve güvenliği tehdit eden, BM tüzüğünü çiğneyen bir ülke olduğu iddiasında bulundular.

Mektupta Türkiye’yi suçlayıcı iddialara geniş yer veren Mavroyannis ve Margaryan, bu sebeplerden ötürü BM 75. Genel Kurul başkanının “sessiz prosedür” yerine gizli oylamayla seçilmesi gerektiği tezini de öne sürdüler.

Yunanistan’ın da Bozkır’ın seçilmesi ve Türkiye aleyhine Guterres’e gönderdiği mektuba kısaca yer veren gazete, Avrupa grubunun adayı olan Bozkır’ın tek aday olması sebebiyle seçilmesine ise kesin gözüyle bakıldığını belirtti.