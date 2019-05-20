Brexit müzakerecisi Güney Kıbrıs'ta

Avrupa Birliği – Britanya (Brexit) müzakerelerinden sorumlu müzakereci Michel Barnier, Güney Kıbrıs’ta bir günlük resmi temaslarda bulunuyor.

Yetkili, Rum lider Nikos Anastasiades, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komitesi ile ayrı ayrı görüşecek.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barnier’in Güney Kıbrıs ziyareti, AB üyelerinin yetkilileri ile Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkması (Brexit) ile ilgili konular üzerinde görüş teatisinde bulunması için yaptığı temaslar çerçevesinde yer aldığı belirtildi.