Brexit müzakerecisi Güney Kıbrıs'ta

Brexit müzakerecisi Güney Kıbrıs'ta

Avrupa Birliği – Britanya (Brexit) müzakerelerinden sorumlu müzakereci Michel Barnier, Güney Kıbrıs’ta bir günlük resmi temaslarda bulunuyor.

Yetkili,  Rum lider  Nikos Anastasiades, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komitesi ile ayrı ayrı görüşecek.
 
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barnier’in Güney  Kıbrıs ziyareti, AB üyelerinin yetkilileri ile Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkması (Brexit) ile ilgili konular üzerinde görüş teatisinde bulunması için yaptığı temaslar çerçevesinde yer aldığı belirtildi.

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