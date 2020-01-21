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Brexit sonrası Birleşik Krallığa ikamet için başvurular

Brexit sonrası Birleşik Krallığa ikamet için başvurular
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İngiliz vatandaşı olmayan 9 bin 700 Kıbrıslı’nın, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından ülkede ikamet etmelerine olanak tanınması konusunda Birleşik Krallık’a başvuruda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Birleşik Krallık’ta yaşayan ancak İngiliz vatandaşı olmayan Kıbrıs vatandaşlarının, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin geçici dönemin sona ereceği  2020 sonundan sonra da ülkede ikamet etmelerine olanak tanıyacak olan “oturum izni” veya “ön oturma izni”  statüsüne sahip olmak için Birleşik Krallık’a başvuruda bulunduklarını yazdı.

Gazete, Birleşik Krallık’a başvuruda bulunan Kıbrıs vatandaş sayısının geçtiğimiz ay sonu itibarıyla 9 bin 700 olduğunu belirtti.

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