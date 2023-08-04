Brezilya’da şikeli maç çetesine karıştığından şüphelenilen futbolcu Baf kulübüne transfer oldu

Brezilya’da patlak veren şikeli maç skandalına karıştığından şüphelenilen ve Eylül ayında yargılanma süreci başlayacak Coritiba takımı futbolcusu Alef Manga’nın, Baf Futbol Kulübü (Pafos FC) tarafından transfer edildiği bildirildi.
Gazete, Manga’nın yargılanma süreci bitene kadar ülkesinde futbol oynayamayacağını, ancak bu kuralın, başka ülkeler için geçerli olmadığını ve Paphos FC’nin, Manga’yı bir yıllığına kiraladığını kaydetti.
Haberde, şikeli maçlarla ilgili araştırmanın Brezilya Meclisi’ne kadar uzandığı ifade edildi.