Brüksel'de Maraş fotoğraf sergisi

Sözde “Maraş Belediyesi’”nin, Brüksel’de Maraş temalı fotoğraf sergisi açacağı belirtildi.

Politis gazetesinin haberine göre, Maraş’ın eski ve yeni halini yansıtacak 48 çift fotoğraftan oluşacak “We are together for one homeland for a common future” başlıklı sergi 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında açık kalacak.

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu dün konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, serginin, Avrupa Parlamentosu desteğiyle AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Yorgos Yeorgiu himayesinde açılacağını ifade etti.

Yoannu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın da etkinliğe katılarak kısa bir konuşma yapacağını söyledi.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci ve velilerinin Türkiye’deki depremde hayatını kaybetmesinden de söz eden Yoannu, bu trajedinin aynı zamanda kendi trajedileri de olduğunu kaydeti. Yoannu, kendilerinin “belediye” olarak ilk andan itibaren, ekonomik yardımla ve Gazimağusa Belediyesine destek mektuplarıyla, bu insanların yanlarında olduklarını ifade etti.

Yoannu, insanların acısını ayırt etmediklerini acının aynı olduğunu söyledi.