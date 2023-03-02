Brüksel'de Maraş sergisi açıldı

Avrupa Parlamentosu’ndaki Maraş ile ilgili fotoğraf sergisinin açıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa Parlamentosu’ndaki Maraş sergisinin açıldığını yazdı. Gazete fotoğraf sergisinin, AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Yorgos Yeorgiu himayesinde ve sözde “Maraş Belediyesi” iş birliğiyle, “Ortak geleceğimiz ve ortak vatanımız için hep birlikte” başlığı altında açıldığını yazdı.

Habere göre sergisinin açılışında konuşan AKEL AP üyesi Yorgos Yeorgiu, serginin; "bir şehrin nasıl olduğu ve şu an ne halde olduğunu” ortaya koyduğunu belirtti.

“Maraş’”ın kalplerinde yaşadığını söyleyen Yeorgiu, fotoğraf sergisinin, Türkiye’nin “yasa dışı faaliyetlerini şikayet etmek, bölünmüşlüğün Kıbrıs halkı için seçeneği teşkil etmediği mesajını göndermek için bir yöntem olduğunu” savundu.

Yeorgiu konuşmasında ayrıca serginin açılışının gerçekleşmesine destek veren Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Rum AP üyeleri, Brüksel’deki Güney Kıbrıs temsilciliğine yönelik teşekkürlerini de sundu.

Habere göre sergi açılışında Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB Sağlık ve Güvenlik Komiseri Stella Kiriakidu, Avrupa Parlamentosu’ndaki tüm Rum AP üyeleri de hazır bulundu.