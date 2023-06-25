Brüksel’deki genel yaklaşım: “AB’nin Kıbrıs temsilcisi atama tartışması için henüz erken”

AB’nin, Kıbrıs müzakere sürecine daha aktif destek vermesi ve bir Kıbrıs temsilcisi atama ifadesinin Avrupa Konseyi Zirve karar metnine girmesi taleplerde bulunan Güney Kıbrıs yönetiminin, Avrupalı ortaklarından genel olarak “böyle bir tartışma için henüz erken” yaklaşımı gördüğü bildirildi.

Haftalık Kathimerini, “Temsilci Engeli… Olası Temsilci İfadesi, Zirve Toplantısına ve Liderlere Havale Edilmiş Görünüyor” başlıklı haberinde hafta başında yayımlanan Avrupa Konseyi karar taslağının bir AB temsilcisi atanması ifadesi içermesini isteyen Rum tarafını tatmin etmediğini hatırlattı ve hafta sonuna kadar devam eden görüşmeler sonrasında taslağa “arzu edilen çözüm Avrupa ilkelerine dayanmalıdır” ifadesinin eklendiğini yazdı.

Haberde, 22 Haziran tarihli revize taslakta “önceki kararları hatırlatılan Avrupa Konseyi’nin Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uygun şekilde ve AB ilkelerine dayalı kapsamlı bir çözüme tam bağlılığını sürdürüyor. Avrupa Birliği, BM müzakere sürecini desteklemede aktif rol oynamaya devam edecek” ifadesi yer aldığı kaydedildi.

Habere göre, AB temsilcisi fikrine yer verilmeyen “iyileştirilmiş” taslak 27 Haziran tarihli büyükelçiler (coreper) görüşmesinin ardından gündeme geldi. AB temsilcisi önerisine Almanya ve İtalya itiraz ederken, Fransa destek çıktı. Görüşme sırasında Almanya, temsilci atanması ifadesine karşı olduğunu belirterek böyle bir ifadenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni gerilimler yaratacağından ve Rum yönetiminin istediği sonucu vermeyeceğinden kaygı belirtti. Bu noktada İtalya da benzer tutum sergiledi.

Almanya, ifadenin, Ekim ayında görüşülecek Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı karara eklenmesini önermek niyetinde olduğunu belirtti, Rum yönetimi kendi yaklaşımına uygun olduğu düşüncesiyle Almanya’nın önerisini reddetmedi. Almanya, AB’nin, Erdoğan’ın yeniden seçilmesini Kıbrıs prosedürünün yeniden başlamasına ve istenilen olumlu ajandaya nasıl katkı yapacak şekilde yönetileceğine karar vermesini istiyor.

Fransa, Rum yönetiminin isteğine karşı çıkmadı. Daha önceki karar metinlerinde yer alan söyleme atıf yaparak, hâlihazırda ifade edilenlerin daha da somutlaştırılmasını önerdi. Bu ifade Fransa’nın, 19’uncu paragrafında “AB, başlamasından sonra BM’nin iyi niyet misyonuna temsilci atamak suretiyle müzakereleri desteklemeye aktif katkıda bulunmak niyetindedir” ifadesi bulunan 1-2 Ekim 2020 kararının söylemine gönderme yapıyor görünüyor. Yine 10 ve 11 Aralık kararlarında “Avrupa Konseyi, BM Genel Sekreteri’nin himayesinde müzakerelerin başlamasından hemen sonra AB’nin BM’nin iyi niyet misyonuna temsilci atamasına katılır” ifadesi yer alıyordu.

Haberde, Avrupalı bir yetkilinin, AB’nin her zaman üyesi ülkenin yanında olması nedeniyle Kıbrıs sorununda tarafsız olamayacağından siyasi temsilci önerisinin Brüksel tarafından sorunlu görüldüğü vurgusuna da yer verildi.

-“Hristodulidis’in üç mihenk taşı”

Aynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, çocuk günü dolayısıyla eşi tarafından Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun 29-30 Haziran’daki Avrupa Konseyi’nin toplantı gündeminde olmamasına rağmen karar metninde (henüz taslak) yer verilmiş olmasından “çabalarımız artık resmen sonuç vermeye başlıyor” diyerek memnuniyet belirttiğini yazdı.

Habere göre, Avrupa Konseyi toplantısını, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabasını dolaylı yoldan belirleyecek üç mihenk taşından biri gören Hristodulidis, diğer mihenk taşlarının ise Erdoğan’ın yeniden seçildikten sonra katılacağı ilk NATO toplantısı ve Eylül ayındaki BM Genel Kurulu olduğunu söyledi.

-Hristodulidis: Mia Milia’da barikat açılmasıyla ilgili bir görüşme söz konusu değil

Cumnurbaşkanı Ersin Tatar’ın Haspolat’ta geçiş kapısı açılması yönünde çalışmalar olduğu açıklaması hatırlatılarak, bu yönde görüşme yapılıp yapılmadığı sorulan Hristodulidis, “Hayır Mia Milia’da (Haspolat) barikat açılmasıyla ilgili görüşme söz konusu değil. Önümüzde böyle bir talep yok” dedi.

-Kombos, Borrell ile görüşecek

Öte yandan, Haravgi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un AB Genel Konular Konseyi ve Dış Konular Konseyi çalışmalarına katılmak üzere dün Lüksemburg’a gittiğini ve bu çerçevede AB Dış Konular ve Güvenlik Politikaları Yüsek Temsilcisi Joseph Borrell ile görüşeceğini yazdı.