Bulgaristan Büyükelçisinden Kıbrıs sorunu açıklaması

Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Lyubomir Todorov’un, Kıbrıs sorununa iki kesimli iki toplumlu federal çözüm bulunması çabalarına destek belirttiği ifade edildi.
Haravgi gazetesi Bulgaristan Büyükelçisi Todorov’un dün Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu tarafından kabul edildiğini yazdı.
Habere göre Todorov, görüşme sırasında Maraş’ta olduğu gibi “tek taraflı faaliyetlerin” Bulgaristan tarafından kabul edilmediğini dile getirdi.
Dimitriu, aksi gidişata yönelik taleplerin ne Kıbrıs Rum tarafı ne de Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını savundu.
İki yetkili arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve bu iş birliğinin daha da ileriye götürülmesi konusu da ele alındı.