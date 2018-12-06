Bush için açılan taziye defterini imzaladı

Rum Lider Nikos Anastasiades, ABD eski Devlet Başkanı George Bush’un ölümüyle ilgili Güney Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.



Anastasiades, taziye defterine:

“ABD’nin eski devlet Başkanı George Bush'un, özellikle küresel tarihin zor dönemlerinde takip ettiği ideal ve ilkelere olan taahhüdü temelindeki politikasıyla liderliğin büyük sorumluluklara bağlı olduğunu göstermiştir.George Bush gerçek bir lider olduğunu ve hayatı boyunca verdiği hizmet herkes için ilham kaynağı oluyor.”

“ABD halkına ve George Bush’un ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” diye yazdı.