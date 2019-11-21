Bütçe taslağına onay

AB Komisyonu, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu AB ülkelerinin 2020 yılı bütçe taslaklarını onayladı.

Alithia ve diğer gazeteler, AB Komisyonu’nun aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu AB ülkelerinin 2020 yılına ilişkin bütçe tasarısını onayladığını yazdı.

Gazete, komisyonun raporunun Güney Kıbrıs’a ilişkin kısmında, 2019 yılına ilişkin mali düzeltme önerilerinin uygulanmasına kısıtlı ilerleme sağlanmasına karşın orta vadedeki mali hedeflerin ve kamu borçlarının azaltılması hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirtildiğini yazdı.

Raporda ayrıca, Güney Kıbrıs’ın yüklü bütçe açığına dair ek gözetlemeye gerek olmadığı vurgulandı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan ve İtalya gibi, uzun vadede aşırı dengesiz ülkeler listesinde yer almaya devam ettiğini de aktardı.