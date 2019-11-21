Çavuşoğlu ile AP Başkanı görüşmesi Rum basınında

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli arasında dün Brüksel’de gerçekleştirilen görüşme Rum basınına da yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, haberi, “Yaptırımlara Çelme, Yaptırımlar Konusunda Sassoli Faul-Avrupa Parlamentosu Başkanı Çavuşoğlu İle Üye Ülkelerin Kararları Aleyhinde Görüştü” başlıklarıyla verdi.

Türk yetkilileriyle yüksek düzeydeki temasları erteleyerek Avrupa Birliği’nin oy birliğiyle aldığı karara rağmen TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmekten çekinmeyen Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli’nin, Rum Yönetimi aleyhine olan “siyasi faul”ü zimmetine geçirdiğini savundu.

Gazete, Avrupa Parlamentosu içerisindeki Sosyalist Gruptan olan Sassoli’nin, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşerek, 28’lerin oy birliğiyle aldığı siyasi yaptırımları “delme” girişiminde bulunduğunu savundu. Sassoli’nin, daha sonra, itirazlar ışığında, “Lefkoşa’nın hapını yaldızlayıp yutturmak” için yazılı bir açıklama yaparak “Türkiye’nin yaptığını iddia ettiği yasa dışı faaliyetler” konusunu gündeme getirdiğini ve Rum Yönetimi’ne bu konuda destek belirttiği kaydedildi.

Gazete haberinde, AB’nin aldığı kararlara atıfta bulunarak, Sassoli dışında, başka hiçbir Avrupa yetkilisinin TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa görüşmediğine de dikkat çekti.

Gazete, AB kaynaklarına dayanarak, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bu görüşmeden elde ettiği kazancın, görüşmede ele alınan konuların özü değil, AB’ye ait bir kurumsal organ yetkilisinin, Türk resmi makamlarıyla yüksek düzeydeki temasların yeniden başlaması yolunun açılması olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca TC Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Sassoli’nin yazılı açıklamasını yorumladığı açıklamasında da yer verdi.