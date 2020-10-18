Çavuşoğlu ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bölgedeki enerji projelerinde Türkiye karşıtı bir politika izlemediklerini ancak Türkiye’nin uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini iddia ederek Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’la görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Atina Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada bölgedeki enerji kaynaklarına ilişkin işbirliği konuları ile Kıbrıs sorunu hakkında açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, EastMed doğal gaz projesi konusundaki soruya, bölge ülkelerinin mevcut koşulları değerlendirerek karar vermeleri gerektiğini, projenin de bu çerçevede yer aldığı yanıtını verdi.

Bölge ülkelerin hükümetleri olarak ekonomik, teknik ve politik koşulları göz önüne almakta olduklarını vurgulayan Hristodulidis, Türkiye’nin bu planlardaki yerinin ne olduğunun sorulması üzerine ise, Türkiye’yi dışarda bırakmadıkları ve Türkiye karşıtı bir mantıkla hareket etmedikleri yanıtını verdi.

Hristodulidis, aksine, Türkiye’nin, bölgede enerji konularında başlayan ve diğer alanlara da genişleyen işbirliklerinin bir parçası olmasını istediklerini ancak Türkiye’nin en azından iyi komşuluk ilişkilerini belirleyen uluslararası hukuk kuralları ya da Uluslararası Hukuka saygı göstermesi gerektiğini öne sürdü.

Açıklamasında Kıbrıs sorununa da değinen Hristodulidis, KKTC’deki seçimlerin sonucunun beklendiğini, seçimlerin ardından BM Genel Sekreterinin müzakerelerin yeniden başlaması girişimini ilan etmesinin beklendiğini ifade etti.

Türkiye’nin 5+1 şeklindeki bir ön hazırlık görüşmesine katılmaya hazır olduğunu belirttiğini ancak bunun için iki şart koştuğunu iddia eden Hristodulidis, bu şartlardan ilkinin; “arzu edilen sonuca ilişkin tüm seçeneklerin masada olması, ikincisinin ise; sürecin Crans Montana’da kaldığı yerden değil, yeni bir sürecin başlaması olduğunu” savundu.

Hristodulidis, arzu edilen hedefin ne olduğuna dair kimsenin kuşku duyamayacağını, bunun BM kararlarıyla belirlenmiş olduğunu ifade ederek, müzakerelerin Crans Montana’da başlaması konusunda ise, Crans Montana’da çok önemli bir çalışmanın yapıldığını, önemli uzlaşılara varıldığını ve anlaşmazlıkların neler olduğunun bilindiğini, bu yüzden de müzakerelerin buradan devam etmesi gerektiğini savundu.

Müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlayacağının resmi olarak duyurulacağı bir hazırlık görüşmesine, müzakere sürecine yardımcı olacak uygun ortamın oluşmasının gerekliliği konusunda, tüm müdahil taraflar arasında varılacak bir karşılıklı uzlaşının da eşlik etmesinin önemine dikkat çeken Hristodulidis, “Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’yla aynı masaya oturup her türlü konuyu görüşmeye hazırım” şeklinde konuştu.