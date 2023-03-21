Çavuşoğlu'nun açıklamaları Rum basınında

Çavuşoğlu'nun açıklamaları Rum basınında
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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 18 Mart'taki Mısır ziyareti kapsamında mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı ikili görüşmeyle ilgili basın mensuplarına açıklamaları, Rum basınında da yer aldı.

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Rum basını, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "KKTC’nin, TDT’ye (Türk Devletleri Teşkilatı) gözlemci üyeliğinin, teşkilata anayasal adıyla katılması bakımından diğerlerinden farklı olduğu” şeklindeki açıklamasını ön plana çıkardı.

Fileleftheros gazetesi haberi “Anayasal İsimle-Ankara KKTC’nin TDT’ye Dahil Olmasının Farklı Olduğunu Savunuyor” başlığıyla aktarırken Alithia gazetesi “Çavuşoğlu: Bayrakla Birlikte Tatar da Katıldı-Sahte Devlet TDT’te Anayasal İsmiyle”, Politis gazetesi ise “Sahte Devlet TDT’te Anayasal İsmiyle-Çavuşoğlu: “KKTC’ye Tanınmış Haklarının İade Edilmesi İçin Çalışıyoruz” başlıklarını kullandı.

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