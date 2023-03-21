Çavuşoğlu'nun açıklamaları Rum basınında

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 18 Mart'taki Mısır ziyareti kapsamında mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı ikili görüşmeyle ilgili basın mensuplarına açıklamaları, Rum basınında da yer aldı.
Fileleftheros gazetesi haberi “Anayasal İsimle-Ankara KKTC’nin TDT’ye Dahil Olmasının Farklı Olduğunu Savunuyor” başlığıyla aktarırken Alithia gazetesi “Çavuşoğlu: Bayrakla Birlikte Tatar da Katıldı-Sahte Devlet TDT’te Anayasal İsmiyle”, Politis gazetesi ise “Sahte Devlet TDT’te Anayasal İsmiyle-Çavuşoğlu: “KKTC’ye Tanınmış Haklarının İade Edilmesi İçin Çalışıyoruz” başlıklarını kullandı.