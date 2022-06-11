Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti Rum basınında

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan gazeteler, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmî temaslarda bulunmak üzere bu akşam KKTC’ye geleceğini okurlarına çeşitli başlıklarla aktardı.
Haravgi, Kıbrıs Türk basınından alıntıladığı habere “Mevlüt Çavuşoğlu Bugün İşgal Bölgelerinde” başlığını attı.
Alithia “Çavuşoğlu Bu Akşam İşgal Bölgelerinde… Ekonomik Protokole Tepkilerin Göğüslenmesi Çerçevesinde”, Fileleftheros ise “Çavuşoğlu, Ekonomik/Siyasi Çalkantının Ortasında Kulaklarını Çekmek İçin İşgal Bölgelerine Geliyor” başlığını kullandı.