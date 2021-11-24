Çekya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükeçisi ile görüştü

Çekya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükeçisi Vladimir Nemec’in ülkesinin Kıbrıs sorununa BM’nin ilgili kararları temelinde çözümünden yana olduğunu yinelediği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün Nemec ile görüştüğü ve Çekya’nın Kıbrıs sorununda ve çözüm çabalarında ilkelere dayalı duruş sergilemesini “samimiyetle takdir ettiği” kaydedildi.

Görüşmede Kapalı Maraş açılımını “yoğunlaşan Türk tahrikleri” diye niteleyen Dimitriu, Türk tarafının iki devlet çözümü talebinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Nemec-Dimitriu görüşmesinde ikili dostluk ilişkileri ele alındı, karşılıklı ilgi alanlarındaki iş birliğinin daha da artırılması ortak iradesi ortaya konuldu özellikle de iki parlamento arasındaki iş birliği ve alışverişin bütün düzeylerde daha da güçlendirilmesi üzerinde duruldu.