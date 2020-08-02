Çelebis: “Caydırıcı güç edinmeye yönelmek nafile”

AKEL Kıbrıs masası sorumlusu ve eski müzakere heyeti üyelerinden Tumazos Çelebis, Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasının "aynı pakete girmeyeceği" görüşünü ortaya koydu.

Çelebis, Haravgi’ye verdiği söyleşide “Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırması pakete girmez. Türkiye’nin, Kıbrıs sorunu çözülmemişken MEB sınırlandırması görüşmesi söz konusu değil. Ancak çözümden sonra bunu yapacağını söylüyor ki umarım kast ettiği de budur” dedi.

“GEÇMİŞTEKİ BENZER TAKTİKLERDEN HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEDİK”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in “caydırıcı güç edinmek” için Fransa ile askerî işbirliğine gitmesi ve silah sistemleri alma niyetini de yorumlayan Çelebis, “Şimdi caydırıcı güç edinmeye yönelmemiz nafile değil de nedir. Geçmişteki benzer taktiklerden hiçbir şey öğrenmedik, elde edeceğimiz tek şey, gerilimi artırmak, sonucu kesin taksim olacak” ifadesini kullandı.

Tumazos Çelebis “2-3 gerçek ve bir o kadar tüzel kişiye yaptırımın Türkiye’nin canını acıtacağından hiç emin olmadığını” söyledi “Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye gerçekten bedel ödettirecek yaptırım uygulamak niyetinde değil, sebebi de malum” dedi.

Çelebis devamla “Türk meydan okumalarının top yükün göğüslenmesinin tek yolu yeniden masaya oturup müzakerelere kaldığı yerden devam etmemizdir. Bunu yaparsak ve Türkiye işbirliği yapmazsa o zaman onun sorunu olacak ve BM genel Sekreteri’nin gelecekteki raporları bugünkü gibi olmayacak” diyerek AKEL’in geleneksel tezini ortaya koydu.