Çelepis, Kıbrıs sorunundan söz etti

AKEL Merkez Komitesi Kıbrıs Sorunu Bürosu Sorumlusu Tumazos Çelepis, Politis gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunundan söz etti.

Politis gazetesine göre Çelepis, zaman geçtikçe Kıbrıs sorunundaki temel taleplerinin kaybedildiğini ifade etti.

Kıbrıs sorunundaki son fırsatlara inanmadığını ifade eden Çelepis ancak zaman geçtikçe de Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin erozyona uğradığını bu nedenden dolayı diyaloğun yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Çelepis bunun da seçim sonuçlarına bağlı olduğunu, temel görüş birliklerini geçersiz kılacak yeni unsur eklemeyecek, Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye’yi müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ikna etmeye hazır bir başkana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Çelepis bu noktada AKEL tarafından desteklenen Andreas Mavroyannis’in adaylığına işaret etti.

Rum Yönetimi ve UNFICYP arasında Çetinkaya sahası konusunda yaşananlarla ilgili bir soru üzerine birdenbire olmayan, istenmeyen bir durumun ortaya çıktığını belirten Çelepis, bilindiği üzere Rum Yönetimi’nin, ara bölgenin, yetkilerini UNFICYP’e devrettiğini anımsattı.

Çelepis, ara bölgeyi teşkil eden toprakların belirlenmesi ve hatta UNFICYP’in yetki alanın tam ne olduğu konusunda farklı yaklaşımların olduğunu, Rum tarafının farklı Türk tarafının konuya farklı yaklaştığını, konunun uzadığını, bunun da; kendi yararlarına olmayan Barış Gücü ile anlaşmazlığa neden olduğunu söyledi.

Çetinkaya sahası konusunda farklı yaklaşımın söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Çelepis, Çetinkaya sahası konusunun, o bölgenin ara bölge olup olmadığı konusuna dayanmadığını, herkesin orayı ara bölge olarak kabul ettiğini ve BM’nin iddiasına göre ara bölge olarak kalacağını, Çetinkaya’nın orada sadece antrenman yapacağını ifade etti.

Çelepis sorunun başka olduğunu bu tür hamlelerde istişarenin yapılması ve uzlaşma sağlanması gerektiğini savundu.

Bunun, Rum hükümetinin, BM’nin ara bölgede olduğunu düşündüğü, faaliyetlerine misilleme olduğuna inanmak istemediğini söyleyen Çelepis, bunu söylerken Peristerona-Astromerit bölgesine yerleştirilen dikenli tellerden bahsettiğini ifade etti.

Çelepis her durumda uzlaşma için bir çabanın gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın görevinden uzaklaştırılmasını isteyenler için bunun sebep olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Çelepis, bunun, Stewart’ın şahsi sorumluluğu ya da BM’nin genel bir politikası olup olmadığını bilmediğini ancak tek bildiği unsurun, onlarla çatışmaya girmenin kendilerine bir faydasının bulunmadığı yönünde olduğunu söyledi.

Çelepis, tüm özel temsilcileri kast ederek istisnasız hepsi için adada kaldıkları kısa bir süre sonra Türk yanlısı olduklarına ve kovulmaları gerektiğine karar verdiklerini de belirtti.

Çelepis söyleşisi sırasında Andreas Mavroyannis’in adaylığını destekleyen açıklamalarda da bulundu.