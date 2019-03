Cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılması… ”Zor ama imkansız değil”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında, cep telefonlarının adanın her iki yanında da kullanılabilmesi yönünde mutabakata varılmış olsa da, sonuçların muğlak olduğu iddia edildi.

Politis gazetesi “Bir Yandan Zor Ancak İmkansız Değil” başlığıyla aktardığı haberinde, liderlerin 26 Şubat’ta masaya koyduğu Güven Yaratıcı Önlemler’den biri olan cep telefonlarının bağlanmasının, birkaç gün önce yapılan yetkili teknik komite toplantısında görüşüldüğünü yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilmesinin uygulanabilirliğinde birtakım zorluklar tespit edildiğini; Anastasiadis ile Akıncı’nın niyetinin Avrupa’da konuşlu bir merkez üzerinden, her iki tarafın operatörlerinin anlaşmalarını o merkezle yapması ve bu şekilde, cep telefonları ile iletişimin her iki tarafta da olanaklı hale gelmesi olduğunu anımsattı.

Anlaşmaların, Güney Kıbrıs ile KKTC’deki operatörler arasında herhangi bir anlaşma yapılmasına gerek kalmayacak şekilde, Avrupa’daki bir operatör ile ayrı ayrı yapılmasının, “temel engelin aşılmasını” sağladığını kaydeden gazete, yasanın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği içerisinde faaliyet gösteren lisanslı operatörler ile lisanssız operatörler arasında anlaşma yapılmasını yasakladığını” yazdı.

Gazete, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Başkanı Leonidas Pashalidis’in, cep telefonlarının birleşmesi için teknik komitede yapılan görüşmelerin devam edeceğini; henüz somut bir şey üzerinde anlaşma sağlanmadığını, ancak bunun, başarısız olunacağı anlamı taşımadığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Pashalidis, bu işin kolay olmadığını; ancak engellerin aşılmasının da zor olmadığını belirterek, elektrik şebekelerinin bağlanmasının, cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilmesinden daha kolay olacağına işaret etti.

Pashalidis, elektrik şebekelerinin bağlanmasıyla ilgili yasada herhangi bir yasaklayıcı madde bulunmadığını da kaydetti.

Haberde, Pashalidis’in, cep telefonlarıyla ilgili engelin ne olduğuna dair ayrıntıya girmediği ifade edildi.